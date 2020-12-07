Программа «Футбол для дружбы» установила мировой рекорд по самому массовому футбольному онлайн-мероприятию

Участники международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» установили рекорд Гиннесса по самому массовому футбольному онлайн-мероприятию в мире.

Более 1000 юных игроков и любителей футбола из более чем 100 государств приняли участие в мастер-классе вместе с мировыми футбольными звёздами. На протяжении двух с половиной часов спортсмены в режиме онлайн повторяли разминку, различные трюки и делились своими достижениями.

Постановку рекорда в реальном времени из Лондона фиксировал офицер «Мировых рекордов Гиннесса». Всего было зарегистрировано 1009 участников мероприятия, среди которых чемпион мира 2002 года Роберто Карлос, шестикратная чемпионка мира по футбольному фристайлу Мелоди Донше, двукратный чемпион мира по футбольному фристайлу Антон Павлинов, чемпион Франции по фристайлу Андреас Цеткович, десятки известных фристайлеров со всего мира.

Виктор Фенес, судья «Мировых рекордов Гиннесса», назвал программу «Футбол для дружбы» потрясающим проектом и поздравил всех участников мастер-класса с новым мировым рекордом.

Мероприятие завершило сезон запущенного оргкомитетом «Футбола для дружбы» международного YouTube-шоу «Stadium Is Where I Am» («Стадион там, где я»). Лучшие мировые фристайлеры и футболисты с июля 2020 года учили юных спортсменов футбольным трюкам, делились профессиональными секретами и разыгрывали призы.

По словам действующей чемпионки мира по футбольному фристайлу Мелоди Донше, проект «Стадион там, где я» поможет вдохновлять молодёжь и привить им любовь к фристайлу для дальнейшего развития этого вида спорта.

Новый мировой рекорд — не первый для «Футбола для дружбы». В 2019 году детская социальная программа установила рекорд Гиннесса по самой многонациональной футбольной тренировке в мире.

Детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется компанией «Газпром» с 2013 года. Участники программы — юные спортсмены и журналисты, которые продвигают такие ценности, как дружба, равенство, справедливость, традиции, здоровье, мир и демонстрируют, что для единства нет никаких барьеров.

Программу «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, ведущие международные спортивные и благотворительные организации. За семь сезонов в программе приняли участие более 6 тысяч человек из более чем 211 стран. Проект получил множество международных и национальных наград в области спорта, коммуникаций, социальной ответственности.