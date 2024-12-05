Призер Олимпиады пловец Депланш завершил карьеру
Швейцарский пловец Жереми Депланш заявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщила телерадиокомпания RSI, ссылаясь на данные Федерации плавания Швейцарии.
Отмечается, что ранее спортсмен отказался от участия в крупных соревнованиях.
Жереми Депланшу 30 лет. Пловец стал победителем первенства Европы в 2018 году, завоевал серебро на чемпионате мира в 2019-м, кроме того, спортсмен стал бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в Токио.
Ранее о завершении карьеры объявили французские фигуристы, олимпийские чемпионы в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, напоминает RT.
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- Призер Олимпиады пловец Депланш завершил карьеру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru