Призер Олимпиады пловец Депланш завершил карьеру

Швейцарский пловец Жереми Депланш заявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщила телерадиокомпания RSI, ссылаясь на данные Федерации плавания Швейцарии.

Отмечается, что ранее спортсмен отказался от участия в крупных соревнованиях.

Жереми Депланшу 30 лет. Пловец стал победителем первенства Европы в 2018 году, завоевал серебро на чемпионате мира в 2019-м, кроме того, спортсмен стал бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в Токио.

Ранее о завершении карьеры объявили французские фигуристы, олимпийские чемпионы в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, напоминает RT.

