Президент РФС Дюков увидел улучшения в работе российских судей

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил об улучшении в работе судей на матчах Мир — Российской премьер-лиги, сообщает ТАСС.

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Ранее президент РПЛ Александр Алаев выразил недовольство работой экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Ранее сборная России по футболу обыграла Камерун в товарищеском матче, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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