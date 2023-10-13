Президент РФС Дюков увидел улучшения в работе российских судей
13 октября 202302:24
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил об улучшении в работе судей на матчах Мир — Российской премьер-лиги, сообщает ТАСС.
Ранее президент РПЛ Александр Алаев выразил недовольство работой экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
Ранее сборная России по футболу обыграла Камерун в товарищеском матче, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент РФС Дюков увидел улучшения в работе российских судей
- Экс-премьер Великобритании Джонсон признался, что остается русофилом
- Бербок считает расширение Евросоюза «геостратегическим вопросом»
- Новак: Дефицит топлива в ЕС связан с вводом потолка цен на российскую нефть
- Блинкен заявил, что атака ХАМАС на Израиль эквивалентна 10 терактам 11 сентября
- СМИ: цены на красную рыбу в России не падают, несмотря на рекордную добычу
- Вашингтон допустил переговоры с ХАМАС по теме освобождения американских заложников
- Глава Пентагона Остин посетит Израиль 13 октября
- Под Саратовом столкнулись три грузовика и легковушка
- Годовая инфляция в Аргентине приблизилась к 140%
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru