Представитель Абрамовича опроверг покупку миллиардером ФК «Гезтепе»

Роман Абрамович не будет покупать турецкий клуб. Об этом РБК заявил представитель Абрамовича.

Ранее стало известно, что российский миллиардер Роман Абрамович купил турецкий футбольный клуб «Гезтепе». Издание D-Smart Spor сообщило, что владелец клуба Мехмет Сепиль ведет переговоры с представителями Абрамовича о продаже клуба.

Ранее в начале марта Абрамович заявил о намерении продать лондонский футбольный клуб «Челси».

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ТЕГИ:Роман АбрамовичФутбол
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