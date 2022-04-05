Представитель Абрамовича опроверг покупку миллиардером ФК «Гезтепе»
5 апреля 202220:48
Роман Абрамович не будет покупать турецкий клуб. Об этом РБК заявил представитель Абрамовича.
Ранее стало известно, что российский миллиардер Роман Абрамович купил турецкий футбольный клуб «Гезтепе». Издание D-Smart Spor сообщило, что владелец клуба Мехмет Сепиль ведет переговоры с представителями Абрамовича о продаже клуба.
Ранее в начале марта Абрамович заявил о намерении продать лондонский футбольный клуб «Челси».
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5 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru