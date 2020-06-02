Правительство сдвинуло дату возобновления чемпионата России по футболу
Матчи Российской футбольной премьер-лиги возобновятся 19 июня, хоккейные и баскетбольные матчи — в августе-сентябре. Об этом во вторник, 2 июня, журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передаёт ТАСС.
Ранее исполком Российского футбольного союза объявил, что прерванный из-за пандемии коронавируса сезон возобновится 21 июня, напоминает «Свободная пресса».
Чернышенко между тем подтвердил, что болельщиков пустят на стадионы. Как и предполагалось изначально, их будет не более 10% от вместимости стадиона.
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