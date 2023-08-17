Поздняков заявил о русофобской политике главы World Athletics
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обвинил в проведении русофобской политики президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций World Athletics Себастьяна Коу, пишут СМИ.
По словам Позднякова, Коу ведет «последовательную русофобскую политику» с момента своего избрания. В действиях главы World Athletics ничего не меняется, констатировал председатель ОКР.
Поздняков полагает, что Коу не присущи идеалы олимпийской семьи.
Глава ОКР ранее призвал российских депутатов не давать советы олимпийцам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru