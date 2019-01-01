Посольство России в США поможет вернуть тело Дадашева на родину
Посольство России в Вашингтоне готово помочь доставить на родину тело боксёра Максима Дадашева, который скончался в США после травм, полученных во время поединка, сообщает RT.
Диппредставительство также выразило искренние соболезнования семье и близким покойного.
Сегодня стало известно, что Максим Дадашев, перенёсший операцию в связи с отёком мозга после боя, скончался в США.
Максим Каибханович Дадашев (30 сентября 1990 года, Ленинград — 23 июля 2019 года, Мэриленд, США) — российский боксёр, призёр чемпионатов России, участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса.
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