Посольство России в США поможет вернуть тело Дадашева на родину

Посольство России в Вашингтоне готово помочь доставить на родину тело боксёра Максима Дадашева, который скончался в США после травм, полученных во время поединка, сообщает RT.

Диппредставительство также выразило искренние соболезнования семье и близким покойного.

Сегодня стало известно, что Максим Дадашев, перенёсший операцию в связи с отёком мозга после боя, скончался в США.

Максим Каибханович Дадашев (30 сентября 1990 года, Ленинград — 23 июля 2019 года, Мэриленд, США) — российский боксёр, призёр чемпионатов России, участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса.

