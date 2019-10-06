Деревянченко надеется на реванш после победы Головкина
Украинский боксер Сергей Деревянченко заявил, что хотел бы взять реванш после своего поражения в бою с соперником из Казахстана Геннадием Головкиным за звание чемпиона мира в среднем весе по версиям Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO), сообщают vesti.kz
Деревянченко объяснил проигрыш тем, что не видел удары Головкина из-за своего заплывшего глаза.
«Я бы хотел реванш, если это возможно. Я готов», - заявил Деревянченко.
Спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Чувствую себя хорошо. Спасибо моей команде, всем украинцам, всем, кто пришёл на этот бой. Спасибо за поддержку», - сказал боксер.
Отмечается, что ранее Головкин предоставил сопернику возможность взять реванш.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин заявил, что не интересуется положением Зеленского
- В РПЦ объяснились за одиозное заявление Смирнова о «народе-убийце»
- Протоиерей Смирнов назвал россиян народом-убийцей из-за абортов
- Деревянченко надеется на реванш после победы Головкина
- Тепло вернется в Москву на следующей неделе