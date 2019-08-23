Попался на кокаине. Дисквалифицирован звезда НХЛ и сборной России Кузнецов

Игрок команды НХЛ Washington Capitals и сборной России Евгений Кузнецов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Он отстранен от соревнований на четыре года за употребление кокаина. Как сообщает «Свободная пресса», наркотик был обнаружен в допинг-пробе А нападающего. От вскрытия пробы Б он отказался.

Допинг-тест, который дал положительный результат, офицеры Международного антидопингового агентства взяли у спортсмена 26 мая этого года во время чемпионата мира. Хоккеист имеет право подать апелляцию. Однако президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что не видит в этом смысла, поскольку, практически, признал свою вину, отказавшись от вскрытия второй пробы.

Именно в мае бурное обсуждение вызвало видео, опубликованное в соцсетях, на котором были запечатлены Кузнецов и некий белый порошок. Уроженец Челябинска тогда утверждал, что никогда не пробовал наркотики. Согласно новому восьмилетнему контракту с Washington Capital, заключённому два года назад, хоккеист мог бы заработать 62,4 миллиона долларов.

Как передаёт Ura.ru, Евгений Кузнецов уже выступил с комментарием, он заявил, что принял дисквалификацию за употребление кокаина. Нападающий признался, что ему будет тяжело не играть за сборную России четыре года. Он также выразил сожаление, что разочаровал своих родных, товарищей по команде и друзей.

