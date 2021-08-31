Полузащитник ЦСКА Влашич перешел в английский «Вест Хэм»
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич подписал контракт с лондонским футбольным клубом «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, Влашич уже прошел медицинское обследование в Лондоне и подписал все необходимые бумаги. Контракт с «Вест Хэм Юнайтед»рассчитан на шесть лет, столичный клуб получит за игрока 27 млн евро.
Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич подтвердил переход Влашича в английский клуб, отметил, что игрок «через пару лет сделает более крупный трансфер».
Полузащитник уже вернулся в Москву в расположение сборной Хорватии, которая 1 сентября встретится с российской футбольной сборной в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, отмечает Газета.ру.
Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды. Год спустя армейцы выкупили его трансфер за 15,7 млн евро, напоминает RT.
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