Полузащитник ЦСКА Влашич перешел в английский «Вест Хэм»

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич подписал контракт с лондонским футбольным клубом «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, Влашич уже прошел медицинское обследование в Лондоне и подписал все необходимые бумаги. Контракт с «Вест Хэм Юнайтед»рассчитан на шесть лет, столичный клуб получит за игрока 27 млн евро.

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич подтвердил переход Влашича в английский клуб, отметил, что игрок «через пару лет сделает более крупный трансфер».

Полузащитник уже вернулся в Москву в расположение сборной Хорватии, которая 1 сентября встретится с российской футбольной сборной в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, отмечает Газета.ру.

Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды. Год спустя армейцы выкупили его трансфер за 15,7 млн евро, напоминает RT.