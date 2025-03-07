Польский волейбольный клуб снялся с турнира в Дубае из-за россиян

Волейбольный клуб «Сувалки» из Польши отказался участвовать в международном турнире NAS Sports Tournament в Дубае из-за присутствия команд из России. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что участие в соревнованиях, проходящих в Дубае 12-20 марта, примут московское «Динамо» и «Нова» из Новокуйбышевска. При этом команды будут выступать не под своими названиями, их прикрепят к спонсорам для формирования призового фонда.

Польский клуб отказался от участия в турнире после консультаций с заинтересованными сторонами.

«Решающим фактором, повлиявшим на решение, стала информация об участии в турнире двух клубов, представляющих Российскую Федерацию», - отметили в пресс-службе.

Команда назвала свое решение «выражением солидарности» и соблюдением правил Польской ассоциации волейбола.

Между тем Международный олимпийский комитет призвал федерации зимних видов спорта допустить россиян к квалификации на Олимпийские игры в 2026 году, пишет Ura.ru.

