Поединок борцов из Украины и Грузии перерос в массовую драку
Массовой дракой закончилась схватка между украинцем Хасаном Закариевым и грузином Зурабом Эрбоцанашвили в весовой категории до 79 кг в полуфинале международного турнира по вольной борьбе Yasar Dogu в Турции. Об этом сообщает агентство УНИАН.
В ходе поединка Закариев отмахнулся от оппонента, тот ответил кулаками, после чего на ковер бросились члены обеих команд. Один из членов украинской команды ударил Эрбоцанашвили в лицо – тот упал и больше в драке не участвовал. Дерущихся разнимали организаторы турнира.
По итогам случившегося оба спортсмена дисквалифицированы.
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