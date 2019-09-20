Победившая на ЧМ гимнастка поделилась эмоциями от поздравления Путина

Гимнастка из Подмосковья Екатерина Селезнева, взявшая золото на прошедшем чемпионате мира по художественной гимнастике, поделилась эмоциями от поздравления президента.

Как Селезнева сообщила телеканалу 360, она пока до конца не осознала свою победу. «От Владимира Владимировича [Путина] я не каждый день, конечно, получаю поздравления, поэтому тоже очень радостно», - отметила она.

По данным телеканала, Путин в поздравлении спортсменки отметил, что гимнастка сразу взяла высокую планку, и подчеркнул ее мастерство и стремление к победе.

Для спортсменки этот чемпионат мира стал первым в карьере.



