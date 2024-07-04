Плющенко заявил, что готов соревноваться с Ягудиным за 10 млн рублей
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в интервью РИА Новости заявил, что решил восстановить тройной аксель, так как ему «интересно снова посоревноваться».
Отвечая на вопрос о турнире шоу-программ «Русский вызов», двукратным победителем которого является олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, он указал, что ранее озвучил цену за своё участие - она составляет 10 млн рублей.
«Цена назначена, и она не меняется. Найдутся желающие заплатить – обязательно увидите меня на льду», - заключил фигурист.
Ранее Плющенко заявил, что российским футболистам следует урезать зарплаты до 30 тысяч рублей, и тогда они заиграют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru