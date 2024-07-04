Плющенко заявил, что готов соревноваться с Ягудиным за 10 млн рублей

Отвечая на вопрос о турнире шоу-программ «Русский вызов», двукратным победителем которого является олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, он указал, что ранее озвучил цену за своё участие - она составляет 10 млн рублей.

«Цена назначена, и она не меняется. Найдутся желающие заплатить – обязательно увидите меня на льду», - заключил фигурист.

Ранее Плющенко заявил, что российским футболистам следует урезать зарплаты до 30 тысяч рублей, и тогда они заиграют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

