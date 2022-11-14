Евгений Плющенко установил новый мировой рекорд

На Ледовой площадке ВТБ Арена 12 ноября при полном аншлаге (12 тысяч зрителей!) прошло юбилейное шоу Евгения Плющенко «35 лет на льду».

Шоу Плющенко – одно из самых ярких и «живых» мероприятий по фигурному катанию, во время которого происходят взлеты и падения, а также устанавливаются рекорды, как и во время соревнований.

Юбилейная программа порадовала зал огромным количеством сюрпризов: 150 артистов, включая артистов балета, современного танца и фигуристов, уникальные номера. Неожиданным был совместный номер Александры Трусовой и Марка Кондратюка под выступление короля эстрады Филиппа Киркорова «Полетели», во время которого звездная пара фигуристов парила надо льдом с помощью специальных тросов без страховки.

Еще одной «фишкой» шоу, как призналась семья Плющенко и Рудковской стал балет на льду с легендарным артистом Сергеем Полуниным, который впервые принял участие в таком эксперименте. Сначала он исполнил совместный номер со своей супругой фигуристкой Еленой Ильиных, а затем — с Александром и Евгением Плющенко под композицию «Встанем», посвященную героям России.

Еще одно мощное выступление продемонстрировала Алена Косторная под живой вокал Мари Краймбрери «Не буди меня», динамичным было выступление Дмитрия Алиева, учеников академии «Ангелы Плющенко» и других. На сцену также вышли Валерия и Дима Билан.

В зале находился Бедрос Киркоров, который после выступления сына преподнес Евгению Плющенко букет к его юбилею. Кстати, в своем выступлении Филипп Киркоров заявил, что у него тоже юбилей – 35 лет на сцене.

В интервью НСН олимпийский чемпион рассказал, что несмотря на свои 40 лет, он установил новый мировой рекорд «бедуинский прыжок» или «прыжок бабочкой». Элемент считается одним из самых опасных и сложных, когда спортсмен наклоняет туловище вперед, одновременно перескакивая с одной ноги на другую. По словам Плющенко, он выполнил 21 такой прыжок подряд. При этом «в мире никто не делает даже 18», подчеркнул он.

Семья Плющенко не перестает удивлять своих поклонников и обещает, что шоу «Снегурочка», которое пройдет с 28 декабря по 3 января, будет еще ярче.

