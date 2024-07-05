Плющенко: Максимальный личный гонорар за участие в шоу составлял $150 тысяч

Фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал максимальный размер своего личного гонорара за участие в ледовом шоу. Об этом спортсмен рассказал в интервью РИА Новости.

Плющенко отметил, что у каждого участника подобных программ своя цена.

«Я в этом бизнесе очень давно, прошел с низов до вершины. Начинал кататься за гонорар в тысячу долларов. Максимум был — 150 тысяч долларов за один выход», — поделился спортсмен.

По словам Плющенко, он был одним из самых дорогих фигуристов, «имел на это право». Кроме того, олимпийский чемпион поделился, что спортсмены-профессионалы и любители хорошо зарабатывали на турнирах Pro-Am, где «платили баснословные деньги».

Ранее Евгений Плющенко заявил, что готов выступить на турнире шоу-программ с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным за 10 млн рублей, пишет RT.

