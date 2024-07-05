Плющенко: Максимальный личный гонорар за участие в шоу составлял $150 тысяч
Фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал максимальный размер своего личного гонорара за участие в ледовом шоу. Об этом спортсмен рассказал в интервью РИА Новости.
Плющенко отметил, что у каждого участника подобных программ своя цена.
«Я в этом бизнесе очень давно, прошел с низов до вершины. Начинал кататься за гонорар в тысячу долларов. Максимум был — 150 тысяч долларов за один выход», — поделился спортсмен.
По словам Плющенко, он был одним из самых дорогих фигуристов, «имел на это право». Кроме того, олимпийский чемпион поделился, что спортсмены-профессионалы и любители хорошо зарабатывали на турнирах Pro-Am, где «платили баснословные деньги».
Ранее Евгений Плющенко заявил, что готов выступить на турнире шоу-программ с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным за 10 млн рублей, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru