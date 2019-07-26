Пловцы Ефимова и Рылов победили на чемпионате мира

Российская спортсменка Юлия Ефимова завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском городе Кванджу. Серебро досталось южноафриканке Татьяне Шоенмакер. Третьей на финише была Сидней Пикрем из Канады.

Как отмечает РЕН ТВ, Ефимова принесла сборной России первое золото на чемпионате, а сама стала теперь уже шестикратной победительницей мирового первенства.

Успех Ефимовой поддержал российский пловец Евгений Рылов. Он приплыл первым к финишу на дистанции 200 м на спине. Евгений сумел победить трёхкратного олимпийского чемпиона из США Райан Мёрфи, которому досталось серебро. Бронза - у британца Люка Гринбэнка.

