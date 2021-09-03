Пловец Жданов выиграл третье золото Паралимпиады в Токио
Российский пловец Роман Жданов выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Токио. Дистанцию 50 метров на спине среди спортсменов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата он преодолел с новым мировым рекордом, обновив своё же предыдущее достижение.
Это уже пятая награда Жданова на Паралимпиаде в Японии. Ранее 23-летний россиянин выиграл «золото» на дистанциях 50 метров брассом и 150 метров комплексным плаванием (оба раза с мировым рекордом). Он также стал бронзовым призёром на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем.
Ранее сегодня в плавании россиянка Виктория Ищиулова стало серебряным призёром Паралимпиады на дистанции 100 метров баттерфляем. В лёгкой атлетике паралимпийцы РФ завоевали три «серебра», ещё одно – в гребле на байдарках и каноэ. В копилке сборной России сейчас 33 золотых, 28 серебряных и 42 бронзовых медалей.
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