Пловец Жданов выиграл третье золото Паралимпиады в Токио

Российский пловец Роман Жданов выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Токио. Дистанцию 50 метров на спине среди спортсменов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата он преодолел с новым мировым рекордом, обновив своё же предыдущее достижение.

Это уже пятая награда Жданова на Паралимпиаде в Японии. Ранее 23-летний россиянин выиграл «золото» на дистанциях 50 метров брассом и 150 метров комплексным плаванием (оба раза с мировым рекордом). Он также стал бронзовым призёром на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем.

Ранее сегодня в плавании россиянка Виктория Ищиулова стало серебряным призёром Паралимпиады на дистанции 100 метров баттерфляем. В лёгкой атлетике паралимпийцы РФ завоевали три «серебра», ещё одно – в гребле на байдарках и каноэ. В копилке сборной России сейчас 33 золотых, 28 серебряных и 42 бронзовых медалей.

