Пловец Андрей Калина принес России первое золото на Паралимпиаде в Париже

Российский пловец Андрей Калина завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Париже, победив на дистанции 100 метров брассом в категории SB8, предназначенной для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Эта награда стала первой золотой медалью для российских спортсменов на Играх в Париже. Калина показал время 1 минута 9,02 секунды. На втором месте оказался китаец Ян Гуанлун с результатом 1 минута 9,83 секунды, а третье место занял колумбиец Карлос Серрано Сарате, завершивший дистанцию за 1 минуту 10,55 секунды.