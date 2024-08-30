Пловец Андрей Калина принес России первое золото на Паралимпиаде в Париже
Российский пловец Андрей Калина завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Париже, победив на дистанции 100 метров брассом в категории SB8, предназначенной для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Эта награда стала первой золотой медалью для российских спортсменов на Играх в Париже. Калина показал время 1 минута 9,02 секунды. На втором месте оказался китаец Ян Гуанлун с результатом 1 минута 9,83 секунды, а третье место занял колумбиец Карлос Серрано Сарате, завершивший дистанцию за 1 минуту 10,55 секунды.
37-летний Калина теперь имеет в своем активе четыре паралимпийских титула.
На текущих Играх российские атлеты уже завоевали восемь медалей: одно золото, три серебра и пять бронзовых наград. В пятницу серебряную медаль завоевал Владимир Сотников на дистанции 100 метров на спине (спортсмены с нарушением зрения), бронзовые медали достались Кириллу Пульверу (100 м вольным стилем, ПОДА), Дарье Лукьяненко (400 м вольным стилем, зрение), Виктории Ищиуловой (100 м брассом, ПОДА) и Андрею Вдовину (бег на 100 м, ПОДА). Российские спортсмены на Паралимпиаде выступают под нейтральным флагом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пловец Андрей Калина принес России первое золото на Паралимпиаде в Париже
- Собянин: Оплата по СБП стала доступна во всех кассах метрополитена
- СФ подготовит проект об ответственности за имитацию акцизных марок на алкоголь
- Трейлер новой версии диснеевской «Белоснежки» собрал миллион дизлайков
- Хэмилтон одержал победу во второй практике Гран-при Италии «Формулы-1»
- МАК: Датчики угла атаки стали причиной крушения SSJ-100 под Коломной
- Oasis выпустили расширенную версию «Definitely Maybe» к 30-летию альбома
- В Белгородской области один человек погиб и семь ранены из-за попадания снаряда
- РФ ограничит въезд западным журналистам из-за «террористических пресс-туров» ВСУ
- СМИ: У ВСУ возникли трудности после переброски в Курскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru