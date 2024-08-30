Пловец Андрей Калина принес России первое золото на Паралимпиаде в Париже

Российский пловец Андрей Калина завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Париже, победив на дистанции 100 метров брассом в категории SB8, предназначенной для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Эта награда стала первой золотой медалью для российских спортсменов на Играх в Париже. Калина показал время 1 минута 9,02 секунды. На втором месте оказался китаец Ян Гуанлун с результатом 1 минута 9,83 секунды, а третье место занял колумбиец Карлос Серрано Сарате, завершивший дистанцию за 1 минуту 10,55 секунды.

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37-летний Калина теперь имеет в своем активе четыре паралимпийских титула.

На текущих Играх российские атлеты уже завоевали восемь медалей: одно золото, три серебра и пять бронзовых наград. В пятницу серебряную медаль завоевал Владимир Сотников на дистанции 100 метров на спине (спортсмены с нарушением зрения), бронзовые медали достались Кириллу Пульверу (100 м вольным стилем, ПОДА), Дарье Лукьяненко (400 м вольным стилем, зрение), Виктории Ищиуловой (100 м брассом, ПОДА) и Андрею Вдовину (бег на 100 м, ПОДА). Российские спортсмены на Паралимпиаде выступают под нейтральным флагом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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