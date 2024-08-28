Франция отказала двум российским паралимпийцам в выдаче виз на Игры в Париже

Власти Франции отказали Международному паралимпийскому комитету и Оргкомитету Игр в выдаче виз двум российским спортсменам. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

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В заявлении организации указали, что это недопустимо для страны, проводящий Олимпийские и Паралимпийские игры.

Также в ПКР отметили, что принимающая сторона всегда гарантирует решение визовых вопросов, а отказ в выдаче виз рассийским паралимпийцам является «ещё одним шагом к политизации спорта».

«ПКР повторно направил обращения в Международный паралимпийский комитет и Оргкомитет Игр 2024 с просьбой обратиться к правительству Франции для пересмотра принятого решения», - говорится в заявлении комитета.

Ранее глава ПКР Павел Рожков заявил, что аккредитации для участия в Паралимпиаде в Париже уже получили 88 российских спортсменов, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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