Франция отказала двум российским паралимпийцам в выдаче виз на Игры в Париже

В заявлении организации указали, что это недопустимо для страны, проводящий Олимпийские и Паралимпийские игры.

Также в ПКР отметили, что принимающая сторона всегда гарантирует решение визовых вопросов, а отказ в выдаче виз рассийским паралимпийцам является «ещё одним шагом к политизации спорта».

«ПКР повторно направил обращения в Международный паралимпийский комитет и Оргкомитет Игр 2024 с просьбой обратиться к правительству Франции для пересмотра принятого решения», - говорится в заявлении комитета.

Ранее глава ПКР Павел Рожков заявил, что аккредитации для участия в Паралимпиаде в Париже уже получили 88 российских спортсменов, сообщает RT.

