Франция отказала двум российским паралимпийцам в выдаче виз на Игры в Париже
Власти Франции отказали Международному паралимпийскому комитету и Оргкомитету Игр в выдаче виз двум российским спортсменам. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).
В заявлении организации указали, что это недопустимо для страны, проводящий Олимпийские и Паралимпийские игры.
Также в ПКР отметили, что принимающая сторона всегда гарантирует решение визовых вопросов, а отказ в выдаче виз рассийским паралимпийцам является «ещё одним шагом к политизации спорта».
«ПКР повторно направил обращения в Международный паралимпийский комитет и Оргкомитет Игр 2024 с просьбой обратиться к правительству Франции для пересмотра принятого решения», - говорится в заявлении комитета.
Ранее глава ПКР Павел Рожков заявил, что аккредитации для участия в Паралимпиаде в Париже уже получили 88 российских спортсменов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru