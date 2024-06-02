«Зенит» победил «Балтику» и в пятый раз выиграл Кубок России
2 июня 202420:11
Футболисты петербургского «Зенита» обыграли калининградскую «Балтику» и стали пятикратными обладателями Кубка России.
Матч прошел в воскресенье, 2 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. В составе петербуржцев отметились Нино и Нуралы Алип, забивший победный мяч в добавленное время на последней минуте.
В составе «Балтики» отличился Алекс Фернандес. Матч прошел в присутствии 41,7 тысячи зрителей.
«Зенит» 25 мая в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу. Петербуржцы победили «Ростов» со счетом 2:1, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru