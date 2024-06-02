«Зенит» победил «Балтику» и в пятый раз выиграл Кубок России

Матч прошел в воскресенье, 2 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. В составе петербуржцев отметились Нино и Нуралы Алип, забивший победный мяч в добавленное время на последней минуте.

В составе «Балтики» отличился Алекс Фернандес. Матч прошел в присутствии 41,7 тысячи зрителей.

«Зенит» 25 мая в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу. Петербуржцы победили «Ростов» со счетом 2:1, напоминает «Радиоточка НСН».

