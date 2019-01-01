Писал, стирал, снова писал. Фигурист Ковтун завершил карьеру в 23 года

Чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении спортивной карьеры и поблагодарил болельщиков за поддержку. Об этом 23-летний спортсмен написал в Instagram.

Как отмечает «Свободная пресса», фигурист признался, что с трудом написал письмо об уходе из спорта. «Писал, стирал и снова писал, снова стирал… Самое сложное письмо в моей жизни…», — рассказал Максим своим поклонникам. Он также не стал прогнозировать, что его ждёт в будущем, однако подчеркнул, что «расставил для себя некоторые приоритеты.

Ковтун дважды становился серебряным и один раз бронзовым призером чемпионата Европы, двукратный серебряный призер командных чемпионатов мира. Большинство спортивных специалистов считают, что он не реализовал свой потенциал.

Так, Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова заявила ТАСС, что результаты в карьере у него должны были быть гораздо выше. По её словам, вопрос страха и лени остается открытым. Тарасова не исключила, что у Ковтуна получится реализоваться в тренерской работе.

