Пилоты программы SMP Racing поделились с НСН подробностями квалификационных заездов гонки «24 часа Ле-Мана». Пилот экипажа SMP Racing №17 Егор Оруджев признался, что ему нравится ездить по ночам.

«В общих чертах, инженеры решают, кто когда поедет. Но и мы сами можем. Кто-то из нас не хочет ехать на закате. Солнце светит, менее комфортно в этих условиях. Можно корректировать планы, по ходу они иногда меняются, кто когда едет. Мне ночью интереснее: у меня очень мало опыта, для меня это что-то в новинку», - сказал он.

Напомним, марафон «24 часа Ле-Мана», завершающий сезон 2018-2019 чемпионата мира по гонкам на выносливость, пройдет 15-16 июня. Экипажи SMP Racing и стартуют на третьей (№17 - Сергей Сироткин, Егор Оруджев и Стефан Сарразан ) и пятой позициях (№11 - Михаил Алешин, Виталий Петров и Стоффель Вандорн).