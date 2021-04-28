Песков прокомментировал инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам в Польше

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «досадным происшествием» инцидент с флагом РФ на чемпионате мира по шашкам в Польше, сообщает ТАСС.

По его словам, Кремль не намерен делать каких-либо официальных заявлений из-за произошедшего.

«Насколько я знаю, председатель соответствующей федерации уже принес извинения. Думаю, этот случай нужно просто считать исчерпанным», - резюмировал Песков.

Ранее экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий во время матча на звание чемпиона мира по шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и представительницей Польши Наталией Садовской, убрал со стола российский флаг, сообщает RT. По его словам, он сделал это по указанию главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки.

Вице-президент Федерации шашек России Анатолий Шкодин в разговоре с телеканалом «360» назвал произошедшее «психологическим давлением» на российскую шашистку. По его мнению, убирать флаг прямо во время партии «точно не следовало».

