Песков прокомментировал инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам в Польше
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «досадным происшествием» инцидент с флагом РФ на чемпионате мира по шашкам в Польше, сообщает ТАСС.
По его словам, Кремль не намерен делать каких-либо официальных заявлений из-за произошедшего.
«Насколько я знаю, председатель соответствующей федерации уже принес извинения. Думаю, этот случай нужно просто считать исчерпанным», - резюмировал Песков.
Ранее экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий во время матча на звание чемпиона мира по шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и представительницей Польши Наталией Садовской, убрал со стола российский флаг, сообщает RT. По его словам, он сделал это по указанию главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки.
Вице-президент Федерации шашек России Анатолий Шкодин в разговоре с телеканалом «360» назвал произошедшее «психологическим давлением» на российскую шашистку. По его мнению, убирать флаг прямо во время партии «точно не следовало».
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