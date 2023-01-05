Первый после перехода Роналду матч «Аль-Насра» перенесли на сутки

Матч 12‑го тура чемпионата Саудовской Аравии между клубами «Аль‑Наср» и «Аль‑Таи», перенесли из‑за технических проблем, сообщает пресс‑служба команды.

Нападающий «Аль-Насра» опроверг информацию о конфликте с Роналду из-за номера

В сообщении говорится, что игру, изначально запланированную на 5 января, отложили на сутки «из-за неисправности электрооборудования на стадионе после дождя».

«Аль‑Насру» разрешили перенести матч с «Аль‑Таи» на 6 января. Даст Бог, матч состоится в пятницу», — указали в пресс-службе.

Отмечается, что этот матч должен был стать для «Аль‑Насра» первым, после перехода в клуб португальского нападающего Криштиану Роналду.

Ранее Криштиану Роналду, перешедший в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, заявил, что считает свою работу в Европе выполненной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ФутболМатчСаудовская АравияКриштиану Роналду
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