Первый после перехода Роналду матч «Аль-Насра» перенесли на сутки

В сообщении говорится, что игру, изначально запланированную на 5 января, отложили на сутки «из-за неисправности электрооборудования на стадионе после дождя».

«Аль‑Насру» разрешили перенести матч с «Аль‑Таи» на 6 января. Даст Бог, матч состоится в пятницу», — указали в пресс-службе.

Отмечается, что этот матч должен был стать для «Аль‑Насра» первым, после перехода в клуб португальского нападающего Криштиану Роналду.

Ранее Криштиану Роналду, перешедший в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, заявил, что считает свою работу в Европе выполненной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

