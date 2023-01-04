Нападающий «Аль-Насра» опроверг информацию о конфликте с Роналду из-за номера
Футболист «Аль-Насра» Джалалоддин Машарипов заявил, что информация о том, что он не хотел отдавать Криштиану Роналду седьмой игровой номер «далека от истины», сообщает Sports.uz.
Комментируя появившиеся в СМИ сообщения, что якобы его из-за этого конфликта перевели в дубль, он заявил, что егшо высказывания на эту тему в соцсетях «были шуткой»
«Эта информация далека от истины. Мои высказывания в соцсетях были шуткой... Я намерен остаться в «Аль-Насре» и многому научиться у Роналду. Он один из лучших футболистов современности. У Криштиану есть чему поучиться», — добавил Машарипов.
Президент «Аль-Насра» Мусалли Аль Муаммар отметил, что Машарипов «с радостью взял футболку с номером «77».
Ранее Роналду подписал контракт с клубом «Аль-Насср» сроком на два года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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