Первый этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту 2026 пройдет 9-10 мая
Кубок Санкт-Петербурга по дрифту стартует 9-10 мая на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области, сообщили организаторы. В эти дни планируются заезды первого этапа, второй намечен на конец июня, а финал – на август.
«Игора Драйв» принимает эти соревнования пятый год подряд. Они пройдут по классическим правилам дрифта с одиночными квалификационными заездами в первый день (9 мая), в ходе которых дрифтеры стараются максимально точно выполнить судейское задание. 10 мая ожидаются парные заезды на выбывание в сетке топ-32 во второй день соревнований.
Для зрителей предусмотрена развлекательная программа. Они смогут сфотографироваться с участниками заездов. Детям до 6 лет вход бесплатный.
Трансляция заездов в прямом эфире будет вестись в сообществе автодрома на «VK Видео».
Горячие новости
