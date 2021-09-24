Первый этап Кубка России по фигурному катанию выиграла Елизавета Туктамышева
Фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла первый этап Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.
Туктамышева заняла второе место по итогам короткой программы, однако затем в произвольной программе набрала 149,41 балла и вышла на первое место. Всего у чемпионки мира 2015 года по результатам двух программ набралось 220,07 балла.
Ранее стало известно, что ближайшая соперница Туктамышевой Александра Трусова, которая занимала первое место по итогам короткой программы, снялась с соревнований по медицинским показателям.
Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская, комментируя неудачное выступление Трусовой, заметила «какие-то внутренние причины» этого решения.
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