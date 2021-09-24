Бутырская прокомментировала отказ Трусовой от участия в Кубке России
Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская заявила, что за неудачными попытками Александры Трусовой сделать тройной аксель стоят «какие-то внутренние причины», сообщает NEWS.ru.
«Если есть возможность попробовать на соревнованиях сделать тройной аксель, то этой возможностью нужно пользоваться... Четверные у Саши получаются, а вот тройной аксель пока видно, что не идёт», - отметила Бутырская.
По её словам, решение фигуристки сняться с Кубка России в Сызрани является грамотным и правильным.
Ранее Трусова победила в короткой программе на этапе Кубка России по фигурному катанию, однако затем отказалась от участия в произвольной, сообщает RT.
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