Бутырская прокомментировала отказ Трусовой от участия в Кубке России

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская заявила, что за неудачными попытками Александры Трусовой сделать тройной аксель стоят «какие-то внутренние причины», сообщает NEWS.ru.

«Если есть возможность попробовать на соревнованиях сделать тройной аксель, то этой возможностью нужно пользоваться... Четверные у Саши получаются, а вот тройной аксель пока видно, что не идёт», - отметила Бутырская.

По её словам, решение фигуристки сняться с Кубка России в Сызрани является грамотным и правильным.

Ранее Трусова победила в короткой программе на этапе Кубка России по фигурному катанию, однако затем отказалась от участия в произвольной, сообщает RT.