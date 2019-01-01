Первый этап чемпионата Европы по регби-7 пройдет в «Лужниках»

В предстоящие выходные – 22 и 23 июня – на поле спортивного городка в «Лужниках» пройдет первый этап чемпионата Европы по регби-7 среди мужских команд. Об этом сообщается на официальном портале мэра.

Участниками турнира станут 12 лучших сборных европейского континента. В их числе, Россия, Англия, Германия, Франция, а также Грузия, Италия и Румыния. В отборочном олимпийском турнире для Токио-2020, который пройдёт в июле во Франции, смогут принять девять лучших команд московского этапа.

Российская команда вступит в 22 июня. Ей будет противостоять сборной Грузии. В субботу нашим соотечественникам предстоит встретиться с командами Испании и Англии.

К слову, торжественное открытие чемпионата Европы по регби-7 среди мужских команд состоится 23 июня в 13.10 перед началом финальных матчей. Церемония закрытия московского этапа и награждение победителей запланировано на 18.30.

Вход на все состязания турнира – свободный.



