Первый бой в категории бриджервейт пройдет в России

Промоутерская компания Gazfight совместно с МКБ 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки» представят турнир по боксу, говорится в пресс-релизе Gazfight.

Российские боксеры-профессионалы Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов встретятся в отборочном бое на титул чемпиона мира WBC в категории Bridgerweight, где выступают боксеры в весе до 101,6 кг. Также гостей вечера ждет интертеймент-составляющая без пауз с выступлениями и поддержкой Басты, Нурлана Сабурова и других артистов. Прямая трансляция турнира состоится на канале РЕН ТВ.

Новая промоутерская компания Gazfight учреждена в этом году по инициативе Василия Вакуленко.



