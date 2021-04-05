Первый бой в категории бриджервейт пройдет в России
Промоутерская компания Gazfight совместно с МКБ 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки» представят турнир по боксу, говорится в пресс-релизе Gazfight.
Российские боксеры-профессионалы Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов встретятся в отборочном бое на титул чемпиона мира WBC в категории Bridgerweight, где выступают боксеры в весе до 101,6 кг. Также гостей вечера ждет интертеймент-составляющая без пауз с выступлениями и поддержкой Басты, Нурлана Сабурова и других артистов. Прямая трансляция турнира состоится на канале РЕН ТВ.
Новая промоутерская компания Gazfight учреждена в этом году по инициативе Василия Вакуленко.
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