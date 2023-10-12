Первая ракета РФ Касаткина вышла в 1/4 турнира WTA-500 в Китае

Первая ракетка России Дарья Касаткина вышла в 1/4 финала теннисного турнира WTA в китайском Чжэнчжоу. Во втором раунде она победила представительницу хозяев соревнований Чжосюань Бай в двух сетах 6:2, 6:4.

Дарья Касаткина занимает 12 строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации, на турнире россиянка посеяна под 8 номером. Бай не и мела номера посева. За выход в полуфинал Касаткиной предстоит поспорить на корте с Онс Жабер из Туниса (4 номер посева).

Турнир в Чжэнчжоу на покрытии «хард» относится к категории WTA 500. Призовой фонд превышает 780 тысяч долларов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это новые соревнования – они были проведены единственный раз в 2019 году. После этого наступила вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса.

