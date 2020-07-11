Перешедший в ЦСКА грузинский баскетболист объяснился перед грузинами
Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия прокомментировал критику в свой адрес со стороны соотечественников после перехода в московский ЦСКА.
«Не могу объяснить, что переход в одну из лучших команд Европы даст больше возможностей побеждать и чаще появляться нашему флагу», - написал спортсмен на своей странице в Facebook.
Баскетболист добавил, что был и остается «носителем грузинской души повсюду», и никакие заявления в его адрес не смогут этого изменить.
Ранее стало известно, что 28-летний Шенгелия подписал трехлетний контракт с московским ЦСКА.
После этого на спортсмена обрушился шквал критики со стороны соотечественников. В числе тех, кто осудил Шенгелию, была президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она заявила, что для нее, как для главы государства, это решение неприемлемо.
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