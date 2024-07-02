Роналду назвал Евро в Германии последним в своей карьере

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что нынешний чемпионат Европы по футболу в Германии станет для него последним в спортивной карьере. Так он прокомментировал выход своей команды в 1/4 финала Евро-2024.

В 1/8 Португалия только по серии пенальти смогла одолеть сборную Словении (3:0). Основное и дополнительное время закончилось без голов со счетом 0:0. Причём Роналду на 105 минуте не смог реализовать пенальти. Нападающий пробил в створ ворот, однако мяч сумел отбить вратарь Ян Облак.

Криштиану Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы

После этого 39-летний Криштиану Роналду расплакался. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», британский вещатель BBC злобно его потроллил. В последний раз на крупных турнирах он забивал в первом туре чемпионата мира 2022 года. После этого португалец провел семь матчей (по два матча в группе и плей-офф на ЧМ-2022 и три игры в группе Евро-2024) без забитых мячей.

В серии пенальти же Роналду смог поразить ворота. Главным героем стал вратарь сборной Португалии Диогу Кошта - он отразил все три удара. Это позволило его команде выиграть серию досрочно. В четвертьфинале Португалия встретиться сыграет со сборной Франции.

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Фото: fifa.com
ТЕГИ:Чемпионат ЕвропыФутболКриштиану Роналду

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