Роналду назвал Евро в Германии последним в своей карьере

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что нынешний чемпионат Европы по футболу в Германии станет для него последним в спортивной карьере. Так он прокомментировал выход своей команды в 1/4 финала Евро-2024.

В 1/8 Португалия только по серии пенальти смогла одолеть сборную Словении (3:0). Основное и дополнительное время закончилось без голов со счетом 0:0. Причём Роналду на 105 минуте не смог реализовать пенальти. Нападающий пробил в створ ворот, однако мяч сумел отбить вратарь Ян Облак.