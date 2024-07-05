Испания вышла в полуфинал Евро-2024 после победы над Германией
Сборная Испании по футболу одержала победу над сборной Германии в четвертьфинале Евро-2024, сообщил портал Lenta.ru.
Матч состоялся в Штутгарте 5 июля. В основное время голом отметился футболист сборной Испании Дани Ольмо (51-я минута), в сборной Германии на 89-й минуте отличился Флориан Вирц. В конце второго овертайма победу своей сборной принес испанец Микель Мерино.
В полуфинале Испания сразится с победителем матча между сборными Португалии и Франции. Финал пройдет в Берлине 14 июля. Действующий обладатель титула чемпиона Европы — Италия — выбыл из борьбы.
Ранее экс-нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин предположил, что в финале Евро-2024 окажутся испанцы, а также англичане или французы.
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