Испания вышла в полуфинал Евро-2024 после победы над Германией

Матч состоялся в Штутгарте 5 июля. В основное время голом отметился футболист сборной Испании Дани Ольмо (51-я минута), в сборной Германии на 89-й минуте отличился Флориан Вирц. В конце второго овертайма победу своей сборной принес испанец Микель Мерино.

В полуфинале Испания сразится с победителем матча между сборными Португалии и Франции. Финал пройдет в Берлине 14 июля. Действующий обладатель титула чемпиона Европы — Италия — выбыл из борьбы.

Ранее экс-нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин предположил, что в финале Евро-2024 окажутся испанцы, а также англичане или французы.

