Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу только после серии пенальти

Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу. В одной четвёртой она только по пенальти сумела одолеть команду Эквадора. Счёт в серии - 4:2. При этом капитан аргентинцев Лионель Месси не забил, первым подойдя к точке 11-метрового.

Основное время матча в Хьюстоне (штат Техас, США) закончилось со счетом 1:1. На 35-й минуте у аргентинцев гол записал на свой счёт Лаутаро Мартинес. После этого аргентинцы начали откровенно играть на удержание счёта.