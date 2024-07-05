Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу только после серии пенальти

Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу. В одной четвёртой она только по пенальти сумела одолеть команду Эквадора. Счёт в серии - 4:2. При этом капитан аргентинцев Лионель Месси не забил, первым подойдя к точке 11-метрового.

Основное время матча в Хьюстоне (штат Техас, США) закончилось со счетом 1:1. На 35-й минуте у аргентинцев гол записал на свой счёт Лаутаро Мартинес. После этого аргентинцы начали откровенно играть на удержание счёта.

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У эквадорцев на 62 минуте пенальти не сумел реализовать Эннер Валенсия – он попал в штангу. Уже на второй компенсированной минуте счёт сравнял Кевин Родригес. Героем послематчевых пенальти стал вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес – он отразил два удара.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на Кубке Америки нет овертаймов, в случае ничейного результата в основное время сразу назначается серия 11-метровых. В полуфинале аргентинцы сыграют с победителем матча сборных Венесуэлы и Канады.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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