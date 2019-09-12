Паралимпиец из Крыма установил новый мировой рекорд на ЧМ по плаванию

Крымчанин Андрей Граничка на Чемпионате мира по плаванию в Лондоне установил новый мировой рекорд. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Рекорд установлен на дистанции 100 метров. Время, которое показал спортсмен на стометровке, составило 1 минута 27,15 секунд.

Как отмечает агентство, предыдущий мировой рекорд на эту дистанцию установил также пловец из Крыма.

Чемпионат мира по плаванию проходит с 9 по 15 сентября в британской столице под эгидой международного паралимпийского комитета.

