Панарин покинул расположение «Нью-Йорк Рейнджерс» после обвинений в избиении девушки

Российский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин покинул расположение команды после обвинений в избиении девушки. Об этом сообщает New York Post.

Как отмечает издание, хоккеист был вынужден покинуть расположение «Рейнджерс» после опубликованной в России «политически мотивированной» статьи.

«Комсомольская правда» в субботу опубликовала статью экс-тренера «Витязя» Андрея Назарова. Бывший наставник обвинил Панарина в избиении 18-летней девушки в одном из баров Риги в 2011 году.

По словам Назарова, полиция задержала спортсмена, но Панарин избежал наказания после разговора «авторитетных жителей Риги» с полицейскими.

Артемий Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. Игрок присоединился к «Рейнджерс» в 2019 году, подписав с клубом контракт на семь лет. Нападающий считается самым высокооплачиваемым россиянином в Лиге.

