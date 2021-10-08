Озвучен состав российской футбольной сборной на матч со Словакией
8 октября 202121:39
Стал известен стартовый состав российской сборной по футболу на матч со Словакией в рамках квалификации на Чемпионат мира 2022.
Состав команды опубликован в официальном Twitter-аккаунте сборной РФ.
Кузяев — капитан, Захарян, Смолов и Бакаев в атаке!— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2021
Состав сборной России на матч против Словакии!#НашиПарни #РоссияСловакия pic.twitter.com/ekJ03CC9Tu
Матч состоится в Казани. Время начала встречи - 21.45 (мск).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru