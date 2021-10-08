Озвучен состав российской футбольной сборной на матч со Словакией

Стал известен стартовый состав российской сборной по футболу на матч со Словакией в рамках квалификации на Чемпионат мира 2022.

Состав команды опубликован в официальном Twitter-аккаунте сборной РФ.

Матч состоится в Казани. Время начала встречи - 21.45 (мск).

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/TeamRussia
ТЕГИ:ФутболСловакияВалерий Карпин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры