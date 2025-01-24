Овечкин сократил до 19 шайб отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Александр Овечкин сократил отставание от рекорда канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги до 19. Российский нападающий и капитан Washington Capitals записал на свой счет гол в выездном матче против Seattle Kraken.

В результате команда Овечкина выиграла матч всухую – 3:0. Он довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 875 и продолжает гонку за рекордом Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.