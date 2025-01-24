Овечкин сократил до 19 шайб отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Александр Овечкин сократил отставание от рекорда канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги до 19. Российский нападающий и капитан Washington Capitals записал на свой счет гол в выездном матче против Seattle Kraken.

В результате команда Овечкина выиграла матч всухую – 3:0. Он довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 875 и продолжает гонку за рекордом Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.

Овечкин заявил, что ему приятна похвала от Трампа

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Овечкин забил гол на 57-й в пустые ворота, когда команда соперника замнила вратаря на шестого полевого игрока. Т

В текущем сезоне 39-летний россиянин уже забил 22 шайбы и сделал 12 результативных передач в 32 матчах. До конца регулярного чемпионата Washington Capitals предстоит провести еще 34 матча. Команда возглавляет таблицу Столичного дивизиона.

Александр Овечкин получил перелом малоберцовой кости 18 ноября во время матча, после чего пропустил 16 игр. 28 декабря он вернулся в строй.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпортАлександр ОвечкинХоккей

Горячие новости

Все новости

партнеры