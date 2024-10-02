Останки Марадоны перенесут в мавзолей в Буэнос-Айресе
Останки аргентинского футболиста Диего Марадоны перевезут в специально построенный мавзолей в Буэнос-Айресе. Об этом пишет газета Clarín.
Соответствующее разрешение запросили дочери спортсмена Дальма и Джаннина.
«Суд одобрил перенос останков Диего Марадоны с кладбища Белла-Виста в мавзолей, который будет построен в [районе] Пуэрто-Мадеро в память о футболисте», — отмечается в материале.
Как указали в суде, перенос запросили «по гуманитарным и эмоциональным причинам», чтобы родственники и все желающие могли выразить свои соболезнования или дань памяти легендарному игроку. Мавзолей Марадоны появится в одном из самых престижных районов Буэнос-Айреса вблизи президентского дворца.
Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года. Всемирно известному футболисту и тренеру было 60 лет, напоминает РЕН ТВ.
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