Останки Марадоны перенесут в мавзолей в Буэнос-Айресе

Останки аргентинского футболиста Диего Марадоны перевезут в специально построенный мавзолей в Буэнос-Айресе. Об этом пишет газета Clarín.

Соответствующее разрешение запросили дочери спортсмена Дальма и Джаннина.

«Суд одобрил перенос останков Диего Марадоны с кладбища Белла-Виста в мавзолей, который будет построен в [районе] Пуэрто-Мадеро в память о футболисте», — отмечается в материале.

Как указали в суде, перенос запросили «по гуманитарным и эмоциональным причинам», чтобы родственники и все желающие могли выразить свои соболезнования или дань памяти легендарному игроку. Мавзолей Марадоны появится в одном из самых престижных районов Буэнос-Айреса вблизи президентского дворца.

Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года. Всемирно известному футболисту и тренеру было 60 лет, напоминает РЕН ТВ.

