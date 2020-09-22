Осеннее ретро-ралли пройдет в Москве 26 сентября

Ралли классических автомобилей «Ингосстрах Exclusive Classic Day» пройдет в Москве 26 сентября. В традиционном автомобильном празднике примут участие машины, серийно выпускавшиеся до 1979 года и соответствующие их оригинальной конструкции.

На старте организаторы ждут Mercedes-Benz 300S 1957 года выпуска, Chevrolet Corvette 1960 года, Porsche 912 1967 года. Отечественный автопром представят Волги М21 1960 года выпуска, легендарные «Жигули» и «Чайка» 1970 года.

В ретро-ралли представлены три зачета: «Ветеран» (участвуют ретро-автомобили до 1949 года выпуска), Old-timer (с 1949 по 1973 год выпуска), Young-timer (с 1974 по 1979 год). В этом году появился также зачет «Спорт» -для водителей с большим количеством побед в ралли.

Всем участникам гонки предстоит, вооружившись дорожными книгами, выполнить несколько заданий, сообщила в эфире НСН начальник управления страхования VIP клиентов, руководитель направления «Ингосстрах. Exclusive» Ирина Пономарева.

«Это проезды классических автомобилей по зашифрованному маршруту. Маршрут публикуется в маршрутной книге, которую участники получают перед самым стартом. Легенда маршрута описана посредством условных обозначений, значков и символов, которые штурман должен правильно прочитать и проложить маршрут», – рассказала она.

Согласно правилам, каждый экипаж стартует в свое время, с небольшим интервалом от соперника. Протяженность маршрута, проложенного по улицам Москвы, составит около 70 км. В пути экипажи проведут более трех часов. Стартует ралли от Автомузея «Моторы Октября» в 12.00. Задача экипажей – продемонстрировать красивую, безопасную езду и максимально точно финишировать.



Гонка организована «Ингосстрах Exclusive» совместно с Ралли Клубом Классических Автомобилей (РККА). Подать заявку на участие владельцы раритетных автомобилей могут на сайте РККА (classic-rally.ru) до 24 сентября. В этом году для экипажей предусматривается Dress Code – Москва. Золотая осень: для экипажа будет необходимо предусмотреть элемент наряда в золотом или осеннем цветах.

