Осака стала двукратной победительницей Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака выиграла финальный матч Открытого чемпионата Австралии-2021 и второй раз в карьере стала победительницей этого престижного турнира, сообщает ТАСС.

В споре за главный трофей Осака оказалась сильнее американки Дженнифер Брэди. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 23-летней японки.

В настоящее время Осака является третьей ракеткой мира согласно рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее она выиграла Australian Open в 2019 году.

Последней встречей Открытого чемпионата Австралии-2021 станет противостояние россиянина Даниила Медведева и серба Новака Джоковича, которые решат судьбу главного трофея 21 февраля, сообщает RT. Последний раз представитель России добирался до финала турнира в Мельбурне в 2002 году. Тогда Марат Сафин, одолевший Пита Сампраса и Томми Хааса, проиграл главную встречу Томасу Юханссону.

