Осака стала двукратной победительницей Australian Open
Японская теннисистка Наоми Осака выиграла финальный матч Открытого чемпионата Австралии-2021 и второй раз в карьере стала победительницей этого престижного турнира, сообщает ТАСС.
В споре за главный трофей Осака оказалась сильнее американки Дженнифер Брэди. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 23-летней японки.
В настоящее время Осака является третьей ракеткой мира согласно рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее она выиграла Australian Open в 2019 году.
Последней встречей Открытого чемпионата Австралии-2021 станет противостояние россиянина Даниила Медведева и серба Новака Джоковича, которые решат судьбу главного трофея 21 февраля, сообщает RT. Последний раз представитель России добирался до финала турнира в Мельбурне в 2002 году. Тогда Марат Сафин, одолевший Пита Сампраса и Томми Хааса, проиграл главную встречу Томасу Юханссону.
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