Определились все участников основной стадии Лиги чемпионов

Стали известны все 36 команд, которым предстоит выступить в основной части футбольной Лиги чемпионов сезона-2024/25, сообщает РИА Новости.

Последние команды, пробившиеся в основную стадию, стали хорватское «Динамо», французский «Лилль», словацкий «Слован» и «Црвена Звезда» из Сербии, победившие в квалификации.

Жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов пройдет 29 августа в Монако. Впервые в истории в основном раунде выступят 36 команд, а сам турнир пройдет в новом формате.

Ранее УЕФА представил обновленный гимн Лиги чемпионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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