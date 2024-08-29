Определились все участников основной стадии Лиги чемпионов
Стали известны все 36 команд, которым предстоит выступить в основной части футбольной Лиги чемпионов сезона-2024/25, сообщает РИА Новости.
Последние команды, пробившиеся в основную стадию, стали хорватское «Динамо», французский «Лилль», словацкий «Слован» и «Црвена Звезда» из Сербии, победившие в квалификации.
Жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов пройдет 29 августа в Монако. Впервые в истории в основном раунде выступят 36 команд, а сам турнир пройдет в новом формате.
Ранее УЕФА представил обновленный гимн Лиги чемпионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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