Определились все участники плей-офф Кубка Гагарина — 2024
Хабаровский ХК «Амур» стал последней командой, вышедшей в плей-офф Кубка Гагарина - 2024. Это стало возможным после того, как нижнекамский «Нефтехимик» проиграл минскому «Динамо» со счётом 1:2, потеряв шансы на продолжение борьбы.
После 65 матчей хабаровчане набрали 70 очков, что позволило им занять восьмое место в Восточной конференции. «Нефтехимик» находится на девятой строчке, но даже в случае равного количества очков он пропустит «Амур» вперёд из-за меньшего количества побед.
Также из Восточной конференции в плей-офф вышли «Авангард» (Омск), «Металлург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Ак Барс» (Казань), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Трактор» (Челябинск) и «Лада» (Тольятти).
От Западной конференции в розыгрыше Кубка Гагарина примут участие СКА (Санкт-Петербург), московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, а также «Локомотив» (Ярославль), «Северсталь» (Череповец), «Торпедо» (Нижний Новгород) и минское «Динамо».
Игры плей-офф пройдут с 29 февраля по 29 апреля 2024 года.
В сезоне 2022/2023 обладателем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, обыгравший в финальной серии казанский «Ак Барс». Армейцы выиграли главный трофей в третий раз, сообщает RT.
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