Российский хоккейный клуб подал заявку на участие в чемпионате Белоруссии

По его словам, заявку на участие в первенстве республики подал один из российских хоккейных клубов.

«Это привнесёт что-то новое: эмоции, поездки, соперничество... Если будут выполнены все требования, мы с удовольствием примем эту команду», - указал Богданович, не уточнив название клуба.

Отметим, что в настоящее время в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выступает минское «Динамо».

Ранее выступающий за «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом, набравшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 1500 очков (гол+пас), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

