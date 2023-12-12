Российский хоккейный клуб подал заявку на участие в чемпионате Белоруссии
Председатель Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович заявил, что планируется увеличить число участников национального чемпионата до 14 клубов, сообщает ТАСС.
По его словам, заявку на участие в первенстве республики подал один из российских хоккейных клубов.
«Это привнесёт что-то новое: эмоции, поездки, соперничество... Если будут выполнены все требования, мы с удовольствием примем эту команду», - указал Богданович, не уточнив название клуба.
Отметим, что в настоящее время в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выступает минское «Динамо».
Ранее выступающий за «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом, набравшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 1500 очков (гол+пас), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru