Определились соперники лидеров РПЛ по 1/8 Кубка России

Московское дерби ожидает болельщиков в 1/8 финала Кубка России по футболу. «Спартак», идущий третьим в Российской Премьер-Лиге, сыграет на гостевом поле со своим ближайшим преследователем «Динамо».

Занимающий вторую строчку в РПЛ «Зенит», в свою очередь, примет тульский «Арсенал» (12) на своём поле в Санкт-Петербурге. Лидер регулярного первенства ЦСКА примет середняка Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск».

Также в 1/8 финала московский «Локомотив» на своем поле в Черкизове сыграет с «Тамбовом», «Краснодар» примет «Сочи», «Ростов» - грозненский «Ахмат», «Уфа» сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга, «Химки» примут самарские «Крылья Советов».

Игры 1/8 финала пройдут в течение двух дней – 20, 21 февраля. Начиная с этой стадии предусмотрено только по одному матчу между определившимися соперниками. Финал Кубка России должен состояться 12 мая.

