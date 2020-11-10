Определились соперники лидеров РПЛ по 1/8 Кубка России
Московское дерби ожидает болельщиков в 1/8 финала Кубка России по футболу. «Спартак», идущий третьим в Российской Премьер-Лиге, сыграет на гостевом поле со своим ближайшим преследователем «Динамо».
Занимающий вторую строчку в РПЛ «Зенит», в свою очередь, примет тульский «Арсенал» (12) на своём поле в Санкт-Петербурге. Лидер регулярного первенства ЦСКА примет середняка Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск».
Также в 1/8 финала московский «Локомотив» на своем поле в Черкизове сыграет с «Тамбовом», «Краснодар» примет «Сочи», «Ростов» - грозненский «Ахмат», «Уфа» сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга, «Химки» примут самарские «Крылья Советов».
Игры 1/8 финала пройдут в течение двух дней – 20, 21 февраля. Начиная с этой стадии предусмотрено только по одному матчу между определившимися соперниками. Финал Кубка России должен состояться 12 мая.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+20 977 / сут.
Умерли
31 161+368 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+15 600 / сут.
- Госдума одобрила увеличение налога на доходы выше 5 млн рублей
- Топ-менеджера банка «Траст» отправили под домашний арест
- Президент Армении отметил роль России в мирном урегулировании конфликта в Карабахе
- Первая группа командования миротворцев РФ прибыла в Армению
- Ученые назвали продукт, продлевающий жизнь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru