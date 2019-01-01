Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира
Стали известны все четвертьфинальные пары на чемпионате мира по хоккею с шайбой.
Все четвертьфиналы состоятся 23 мая, сообщает «Советский спорт».
В Кошице сыграют Канада и Швейцария, а также Финляндия и Швеция. В Братиславе встретятся Чехия и Германия и Россия — США.
В полуфинале 25 мая победитель пары Финляндия - Швеция встретится с победителем встречи Россия - США.
83-й чемпионат мира по хоккею с шайбой ИИХФ проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице, с 10 мая по 26 мая. Чемпионский титул защищает сборная Швеции. Впервые с 1994 года в турнире принимает участие сборная Великобритании.
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