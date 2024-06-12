Олимпийскую чемпионку Мастеркову госпитализировали
Легкоатлетку, двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову госпитализировали в Москве во вторник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, 56-летнюю Мастеркову доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, ей проведут операцию по удалению опухоли головного мозга.
Как сообщила первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова в беседе с РИА Новости, медики подозревали у олимпийской чемпионки инсульт, однако эти подозрения не подтвердились.
«Говорила с ее личным тренером. Со Светланой все в порядке, завтра ее выпишут из больницы», — отметила Привалова.
Ранее стало известно о госпитализации главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив» Михаила Галактионова, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru