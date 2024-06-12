Олимпийскую чемпионку Мастеркову госпитализировали

Легкоатлетку, двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову госпитализировали в Москве во вторник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, 56-летнюю Мастеркову доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, ей проведут операцию по удалению опухоли головного мозга.

Как сообщила первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова в беседе с РИА Новости, медики подозревали у олимпийской чемпионки инсульт, однако эти подозрения не подтвердились.

«Говорила с ее личным тренером. Со Светланой все в порядке, завтра ее выпишут из больницы», — отметила Привалова.

Ранее стало известно о госпитализации главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив» Михаила Галактионова, напоминает RT.

