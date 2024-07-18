Олимпийский чемпион Нагорный заявил, что может завершить карьеру в 2024 году

Гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный допустил, что вскоре завершит спортивную карьеру. Об этом 27-летний атлет рассказал в беседе с ТАСС.

«Возможно, завершу карьеру в этом году», — поделился Нагорный.

Гимнаст начал выступать на взрослых соревнованиях по спортивной гимнастике в 2015 году, стал трехкратным чемпионом мира, восьмикратным чемпионом Европы, серебряным призером Олимпиады 2016 года в командном турнире, а также обладателем золотой медали командного турниру на Играх в Токио.

В июне Никита Нагорный заявил, что пока не говорит о завершении своей карьеры, но точно «сделает паузу», напоминает RT.

