Олимпийский чемпион Нагорный заявил, что может завершить карьеру в 2024 году
Гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный допустил, что вскоре завершит спортивную карьеру. Об этом 27-летний атлет рассказал в беседе с ТАСС.
«Возможно, завершу карьеру в этом году», — поделился Нагорный.
Гимнаст начал выступать на взрослых соревнованиях по спортивной гимнастике в 2015 году, стал трехкратным чемпионом мира, восьмикратным чемпионом Европы, серебряным призером Олимпиады 2016 года в командном турнире, а также обладателем золотой медали командного турниру на Играх в Токио.
В июне Никита Нагорный заявил, что пока не говорит о завершении своей карьеры, но точно «сделает паузу», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru